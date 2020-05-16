Задолженность перед “Энергоатомом” составляет 5 млрд грн – и.о. министра энергетики Украины
16.05.2020, 1:57, Новости дня
Уровень задолженности перед Национальной атомной энергогенерирующей компанией (НАЭК) “Энергоатом” составляет 5 млрд грн.
Об этом 15 мая в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.
“5 млрд – задолженность перед “Энергоатомом”. Я могу сказать, что там более 1,5 млрд грн уже убытков, и что в последнее время государственная энергетическая компания, которая производит большую часть электроэнергии в стране, не могла себе найти средства для выплаты зарплаты”, – сказала она.
По словам и.о. министра, энергетическая отрасль Украины имеет дефицит средств на уровне более 50 млрд грн.
“Ситуация действительно очень сложная”, – подчеркнула Буславец.
НАЭК “Энергоатом” создана в октябре 1996 года. Его основная цель – увеличение производства электроэнергии и коэффициента использования установленной мощности АЭС при условии постоянного повышения уровня безопасности эксплуатации.
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