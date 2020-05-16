“Телефонная атака с неизвестных номеров”. В студии Шустера назвали действия Дубинского провокацией

16.05.2020, 1:57, Новости дня

15 мая народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский во время программы “Свобода слова Савика Шустера” пытался физически попасть в эфир, несмотря на договоренности об участии в дискуссии через Skype. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили в пресс-службе проекта.

Программа была посвящена энергетике Украины.

“Среди анонсированных на эфир гостей был и народный депутат Украины Александр Дубинский. Он был приглашен присоединиться к обсуждению через Skype. Это приглашение Александр Дубинский получил за день до выхода программы. И его участие именно по видеосвязи было подтверждено пресс-службой. С обеда пятницы, в день выхода программы, ответственные редакторы программы “Свобода слова Савика Шустера” пытались связаться с господином Дубинским, чтобы заблаговременно протестировать с ним Skype-связь. Однако он не отвечал, что подтверждаем скриншотом переписки”, – отметили представители программы.

Они рассказали, что за час до начала ток-шоу из Facebook узнали о намерении Дубинского явиться на эфир физически.

“Охрана не пропустила Дубинского к съемочной площадке, поскольку свободных мест в студии не было. Коллектив программы “Свобода слова Савика Шустера” придерживается правил карантина и обеспечивает расстояние между гостями в полтора метра. Поэтому максимальное количество возможных участников программы в студии – восемь человек. Именно поэтому господину Дубинскому и было предложено принять участие в дискуссии по Skype”, – объяснили в пресс-службе проекта.

По их словам, нардеп во время стрима из-под двери студии Шустера заявил, что не хочет участвовать в эфире через Skype.

“Во время эфира мобильные номера ведущего Савика Шустера и его бизнес-партнера Павла Елизарова были опубликованы в интернете. После чего на них началась телефонная атака с неизвестных номеров. Этот факт мы воспринимаем не иначе, как провокацию”, – заявили в “Свободе слова Савика Шустера”.

Представители программы считают, что их стремление приглашать в эфир разные стороны дискуссии иногда “завершается личным пиаром отдельных украинских политиков”.

Скриншот предоставлен пресс-службой “Свободы слова Савика Шустера”

В пресс-службе программы отметили, что на эфир 15 мая приглашали также экс-нардепа Сергея Лещенко и нардепа из фракции “Слуга народа”, главу энергетического комитета Рады Андрея Геруса, но первый не ответил на приглашение, а второй отказался от участия в ток-шоу.