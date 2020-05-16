 

МИД РФ назвал “зачисткой информационного пространства” блокировку в Украине российских соцсетей

16.05.2020, 1:57, Новости дня

Продление в Украине действия санкций в отношении ряда российских интернет-ресурсов – это цензура. Об этом 15 мая заявили в министерстве иностранных дел РФ.

“В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения”, – говорится в сообщении.

Российское ведомство считает действия российской стороны “грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации”.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом пятого президента Петра Порошенко. В числе заблокированных сайтов – “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Яндекс”, Mail.Ru, “Доктор Веб”, “Касперский”.

14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций против российских интернет-ресурсов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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