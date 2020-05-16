В Беларуси погибли участники проекта телеканала «Настоящее время»

16.05.2020, 1:55, Новости дня

В Беларуси двое участников съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала «Настоящее время» Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.

Режиссер Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у нее был день рождения.

В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.

В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтерах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

«Неизвестная Беларусь» – новая программа «Настоящего времени». В эфир вышло четыре эпизода.