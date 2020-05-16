В Беларуси погибли участники проекта телеканала «Настоящее время»
16.05.2020, 1:55, Новости дня
В Беларуси двое участников съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала «Настоящее время» Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.
Режиссер Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у нее был день рождения.
В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.
В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтерах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.
«Неизвестная Беларусь» – новая программа «Настоящего времени». В эфир вышло четыре эпизода.
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Радио «Свобода»
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