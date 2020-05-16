 

В Беларуси погибли участники проекта телеканала «Настоящее время»

16.05.2020, 1:55, Новости дня

В Беларуси двое участников съемочной группы документального проекта «Неизвестная Беларусь» телеканала «Настоящее время» Владимир Михайловский и Максим Гавриленко погибли в автокатастрофе по дороге из Гомеля в Минск.

Режиссер Любовь Земцова в критическом состоянии находится в реанимации. 14 мая у нее был день рождения.

В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе.

В Гомеле участники проекта снимали программу о волонтерах, которые помогают врачам в борьбе с эпидемией коронавируса. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

«Неизвестная Беларусь» – новая программа «Настоящего времени». В эфир вышло четыре эпизода.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / «Союзмультфильм» назвал самые популярные картины студии на самоизоляции

04.05 / Пострадавшим от коронавируса жителям Курганской области пообещали поросят или теленка

13.04 / Министры здравоохранения G20 проведут онлайн-встречу

08.05 / Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов

08.04 / Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек

17.04 / Дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения накрыл Киев

13.05 / У депутата Оксаны Пушкиной подтвержден коронавирус

04.04 / Ракета SpaceX для полетов на Марс в третий раз разрушилась при испытаниях

04.05 / Гривна подорожала до 26,96 грн/$

25.04 / Handelsblatt – из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска