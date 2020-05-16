 

J.C. Penney спасается от банкротства

16.05.2020, 1:55, Новости дня

Корпорация J.C. Penney обратилась за защитой от банкротства.

J.C. Penney – одна из известнейших торговых компаний США, основанная 118 лет назад. В компании работают около 20 тыс человек. Ныне она располагает примерно 850 магазинами, продающими одежду, косметику, ювелирные изделия и пр. Когда-то этих магазинов было вдвое больше.

J.C. Penney сообщила, что достигла соглашения с кредиторами о предоставлении примерно 900 млн долларов для финансирования текущих операций. В начале года сообщалось, что долговые обязательства компании достигают 4 млрд долларов.

Американские ритейлеры давно испытывают серьезные проблемы из-за развития интернет-торговли, эпидемия COVID-19 нанесла по ним еще один мощный удар. В мае за защитой от банкротства обратилась два других крупных ритейлера – Neiman Marcus и J. Crew



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