Легендарная гимнастка Ольга Корбут отмечает юбилей

16.05.2020, 1:35, Новости дня

В субботу, 16 мая, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Ольга Корбут отмечает 65-летие. В 1988 году она стала первым членом Международного зала славы гимнастики в американском городе Оклахома-Сити. Чтобы стать кумиром миллионов людей, живущих по обе стороны Тихого океана, советской спортсменке пришлось преодолеть очень большой путь.

Ольга Корбут родилась в белорусском Гродно в 1955 году. Когда девочка училась во втором классе, она впервые перешагнула порог гимнастического зала. Знакомство юной спортсменки с тренером Ренальдом Кнышом, который сделает из нее многократную чемпионку мира и Олимпийских игр, состоялось в 1965 году, а спустя пять лет к Корбут пришел первый большой успех: на чемпионате СССР 1970 года она выиграла золотую медаль в опорном прыжке и была включена в состав сборной страны. Первым крупным международным турниром в карьере спортсменки стала Олимпиада в Мюнхене, откуда она вернулась с тремя золотыми и одной серебряной наградой, став самой титулованной гимнасткой Игр 1972 года.

Сейчас Ольга Корбут живет в США. В памяти всех любителей спортивной гимнастики она навсегда останется необыкновенной "девочкой с косичками", которой не было равных в Мюнхене.