 

В условиях карантина: традиционный VK fest начался в интернете

16.05.2020, 1:35, Новости дня

Недельный онлайн-марафон в формате нового времени — живой звук и картинка на пике сетевых технологий. Творческая самоизоляция на глазах у всей страны.

Исполнители соскучились по живым выступлениям не меньше слушателей. Нынешний фестиваль и правда — площадка для миллионов. Ни на одном стадионе столько не собрать.

"Дали возможность всем, не выходя из дома, перед экранами своих смартфонов, экранами телевизоров или ноутбуков посмотреть всех самых актуальных музыкантов в прямом эфире в течение целой недели", — рассказывает Константин Сидорков, директор "ВК" по стратегическим коммуникациям.

И не только музыкантов. Приглашён, например, директор Эрмитажа Михаила Пиотровский. Популярные блогеры, вроде Саши Спилберг и Тины Канделаки.

Обычно фестиваль гремит в Парке 300-летия в Петербурге. На этот раз возможности посмотреть в глаза зрителю у спикеров и артистов, по понятным причинам, нет — но энергетики от этого не меньше.

География выступлений только выросла: комики, блогеры, музыканты из самых разных стран и городов — Москва, Тбилиси, Рига, Киев.

А ещё это — благотворительный фестиваль. Пользователи соцсети могут отправлять друг другу подарки — символические, и деньги пойдут, в частности, в фонды помощи врачам, которые борются с коронавирусом, отправившим зрителей на самоизоляцию. Зрителей — но не музыку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Глава Дагестана попросил всех верующих молиться дома

28.04 / Коронавирусом оказались заражены 960 российских военнослужащих

29.04 / Госдепартамент: США не позволят Ирану закупать оружие по истечении эмбарго ООН

10.04 / New York Post – после Короны и Ковида в Индии появился ребёнок, названный в честь изоляции

20.04 / Эксперты рассказали о том, какие продукты средиземноморской диеты являются самыми полезными для мозга

06.05 / ФРГ передала Москве первые 20 тыс. документов о советских военнопленных

09.04 / Украина приготовилась к остановке транзита российского газа

31.03 / Оборонец “Салавата” Сергеев может перебраться в заокеанскую “Флориду”

15.04 / Власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей

01.04 / Чубаров сообщил о переносе марша на Крым из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска