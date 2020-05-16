Министерство образования разрешило творческим вузам провести вступительные экзамены очно

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16.05.2020, 1:35, Новости дня

Вступительные экзамены по творческим специальностям всё-таки пройдут в очной форме, а не онлайн. В Минобрнауки поддержали просьбу вузов. Это касается актёрского мастерства, хореографии и тому подобных специальностей.

Уже известно, что итоговые экзамены у 11-классников перенесли с 8 июня на более поздний срок. Точную дату будет диктовать развитие ситуации с коронавирусом. Будет ли это конец июня или даже июль — не понятно. Абсолютно все ректоры вузов выступают за то, чтобы система и порядок сдачи ЕГЭ не менялись, остались такими, как и в прошлые годы.

Хорошо зарекомендовавшую себя систему менять нецелесообразно — считают эксперты. Раньше выпускники сдавали один обязательный для всех экзамен — русский язык. Остальные два ребята выбирали сами, получалось всего три экзамена. Это был минимум. Если же они сдавали больше — всего вместе с русским четыре или пять экзаменов, это увеличивало их шансы на поступление.

Что касается порядка сдачи, то Роспотребнадзор рассказывает о всех необходимых мерах предосторожности. В этом году подать в вуз документы очно не удастся. Только через сайт Госуслуг. Запущен ещё один портал "Поступай правильно". Ребятам советуют звонить в вузы и получать все разъяснения.



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