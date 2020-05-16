 

РПЦ определилась с мозаикой с изображением Сталина для храма Вооруженных сил

16.05.2020, 1:08, Новости дня

Изображений Иосифа Сталина не будет в главном храме Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот», мозаику со Сталиным разместят в соседнем музее, сообщил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Было принято решение, что в музее на территории комплекса изображение Сталина «более уместно, чем в храме». Музей находится непосредственно рядом с военным храмом.

«Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе?» – приводит РИА «Новости» слова протоиерея.

Он заявил, что «граждане одной страны», люди «одной веры православной» должны быть «вместе».

«Мир и любовь для нас важнее всего», – говорится в сообщении.

Протоиерей заявил, что в ситуации, когда «действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло», не нужно размещать изображение Сталина в храме. Однако протоиерей подчеркнул, что выбирали не «между добром и злом», а между «концепциями размещения тех или иных лиц».

Были варианты «немножко «приземлить» храм к историческим событиям» и «оставить в музее, потому что там это будет более уместно». Решение вопроса необходимо искать «в духе Христовой любви». 



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