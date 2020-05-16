 

Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста

16.05.2020, 1:06, Разное

Произошедшее в Керченском проливе осенью 2018 года – следствие нарушения нормативов, а также порядка исполнения документов, касающихся боевого управления. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института судебных экспертиз при Минюсте Украины.

Корабли пошли в Керченский пролив по устному указу Петра Порошенко – тогдашнего президента и верховного главнокомандующего, сообщает сайт Страна.ua. При этом боевой приказ и распоряжения от штаба получены не были, отмечают эксперты.

Командование флота расценило устный приказ Порошенко как руководство к действию, что привело к задержанию украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, пишет издание.

Три корабля украинских военно-морских сил 25 ноября 2018 года вторглись в территориальные воды России. Требования пограничников остановиться суда игнорировали. Корабли задержали силой и доставили в Керчь, против 24 моряков возбудили уголовные дела. Домой они вернулись осенью прошлого года.

За инцидент в Керченском проливе против Порошенко в мае 2019 года возбудили уголовное дело о государственной измене. Разбирательство инициировал юрист Андрей Портнов. По его мнению, тогдашний глава государства сознательно провоцировал Россию.

Однако наказание за инцидент Петр Порошенко так и не понес. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал уголовные дела против политика бесперспективными.



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