Россияне раскрыли рот при виде черноволосой Кудрявцевой

16.05.2020, 1:06, Разное

В своем инстаграм-аккаунте артист показал редкий кадр из 90-х. На нем они позируют с Лерой Кудрявцевой и Игорем Верником.

Телеведущая поразила пользователей соцсети своим образом.

Гоша Куценко, как и многие звезды, в самоизоляции подвергся ностальгии. Актер с юмором отметил, что в 90-х “все были вампирами”. Он имел в виду белый цвет лица и то, что с тех пор знаменитости почти не изменились.

Поклонники были поражены видом Леры Кудрявцевой. Они сочли, что телеведущая очень эффектно выглядела в образе брюнетки. Многие отметили, что с темным цветом волос она выглядит лучше.

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Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 14 Май 2020 в 12:13 PDT

Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Ранее многие обсуждали 16-летнюю разницу в их возрасте. Некоторые злорадствовали: мол, вскоре знаменитость будет выглядеть, как мама спортсмена.

Однако Лера Кудрявцева доказала, что в свои 49 лет может дать фору молодым красоткам. Недавно она продемонстрировала семейный портрет. На снимке ведущая похожа на студентку, но никак не на зрелую женщину.