Мнение: Ассанж должен быть освобожден

16.05.2020, 0:54, Разное

Австралийский журналист Джон Пилгер о деле Ассанжа и о кровавом следе демократии.

Ассанж должен быть освобожден

Мне отлично знаком Австралийский Дом (Australia House – официальное название посольств Австралии за рубежом. Прим. переводчика). После переезда в Лондон, часто там бывал, чтобы почитать газеты о родной Австралии. Будучи открытым королем Георгом V более ста лет назад, его обширная коллекция мрамора и камня, люстр и торжественных портретов, вывозимых из Австралии, в то время пока австралийские солдаты погибали в кровавой бойне Первой мировой войны, обеспечили его достопримечательность в качестве имперской груды монументального рабства. Как старейшая «дипломатическая миссия» в Британии, эта реликвия империи обеспечивает приятную синекуру[1] для политиков-антиподов: «приятелей» награждаем, а смутьянов изгоняем.

Известный как верховный комиссар, эквивалент посла, нынешним бенефициаром является Джордж Брандис, который в качестве генерального прокурора «размыл» суть австралийского закона о расовой дискриминации и одобрил рейды на информаторов, которые раскрыли правду о незаконном шпионаже Австралии в Восточном Тиморе[2] во время переговоров о дележе нефти и газа этой бедной страны.

Это привело к судебному преследованию осведомителей Бернарда Коллери и «Свидетеля К» по поддельным обвинениям. Как и Джулиана Ассанжа, их нужно заставить замолчать с помощью суда Кафки и убрать с глаз долой.

Австралийский Дом — идеальная стартовая точка сегодняшнего марша.

Австралийский длинный счёт участия в великой империалистической «игре»

«Признаюсь, — писал лорд Керзон, наместник Индии, в 1898 году, — что страны — это фигуры на шахматной доске, на которой разыгрывается отличная игра для господства над миром».

Мы, австралийцы, служим Большой Игре уже долгое время. Опустошив наши коренные народы во время вторжения и войны на истощение, которая продолжается и по сей день, мы проливали кровь за наших имперских хозяев в Китае, Африке, России, на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, во Вьетнаме в 1960-х годах, он назвал их командой инструкторов, которая была запрошена осажденным правительством в Сайгоне. Это была ложь. Высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел анонимно сообщил, что «хотя мы публично подчеркивали тот факт, что наша помощь была предоставлена в рамках приглашения от правительства Южного Вьетнама», однако приказ пришёл из Вашингтона.

Две версии. Ложь для нас, правда для них. Целых четыре миллиона человек погибло в этой Вьетнамской войне.

Когда Индонезия вторглась в Восточный Тимор в 1975 году, Австралийский посол, Ричард Вулкотт, отправил секретное срочное сообщение в правительство Канберры, чтобы «в своих действиях они минимизировали общественной давление в Австралии, но при этом в частном порядке выразили понимание Индонезии». Другими словами, соврали. Он сослался на манящие запасы нефти и газа в Тиморском море, которые, как хвастался министр иностранных дел Гарет Эванс, стоили «дофигаллионы».

В следствии последующего геноцида по крайней мере 200 тысяч восточных тиморцев погибло. Австралия признала, почти единолично, легитимность оккупации.

Когда премьер-министр Джон Говард посылал австралийские войска специального назначения для захвата Ирака вместе с Америкой и Британией, он, как и Джордж Буш Мл. и Тони Блэр, лгал, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Более миллиона людей погибло в Ираке.

«Преступление» WikiLeaks: распространение доказательств

WikiLeaks не был первым, кто уличил в криминальной лживости демократии, которые остаются такими же хищными, как и во времена лорда Керзона. Достижение выдающейся издательской организации, основанной Джулианом Ассанжем, заключается в предоставлении доказательства. WikiLeaks сообщает нам как фабрикуются незаконные войны, как правительства свергаются и насилие используется от нашего имени, как за нами шпионят с помощью наших телефонов и экранов. Обнажается истинная ложь президентов, послов, политических кандидатов, генералов, уполномоченных и других различных политических мошенников.

Это была беспрецедентная общественная служба; более того, это является аутентичной журналистикой, ценность которой может быть оценена лишь уровнем апоплексичных припадков коррупционеров и их апологетов.

Например, в 2016 году WikiLeaks опубликовало утёкшую переписку Джона Подесты, руководителя избирательной кампании Хилари Клинтон, в которой была выявлена прямая связь между Клинтон, фондом, который она делит со своим мужем, и финансированием организованного джихадизма на Ближнем Востоке – терроризма.

Одно письмо раскрыло факт того, что Исламское государство (ИГИЛ) спонсировалось правительствами Саудовской Аравии и Катара, от которых Клинтон получила значительные «пожертвования». Более того, в качестве госсекретаря США, она одобрила крупнейшую мировую продажу оружия её саудовским бенефициарам, которая стоила более 80 млрд долларов. Благодаря ей, продажи американского оружия в мире, для бомбардировок стран, таких как Йемен, удвоились.

Медиа кампании против Ассанжа: повесть о двух журналистиках

Будучи раскрытыми с помощью WikiLeaks и опубликоваными в газете New York Times, письма Подесты запустили бездоказательную обвинительную кампанию против главного редактора Джулиана Ассанжа.

Он был «агентом России, который работает, чтобы избрали Трампа», далее последовал бессмысленный «Russiagate». То, что WikiLeaks опубликовал более 800 тысяч зачастую скандальных документов о России, никого не интересовало.

В 2017 году на канале ABC (Australian Broadcasting Corporation – Австралийская радиовещательная корпорация. Прим. переводчика) в программе Four Corners Клинтон дала интервью Саре Фергюсон, которая начала: «Никто не остался безразличным к той боли на вашем лице [во время инаугурации Дональда Трампа] … Помните ли, что вы чувствовали тогда?».

Заявив о внутренних страданиях Клинтон, далее Фергюсон раболепно описала «русский след» и «персональный удар по тебе» от Джулиана Ассанжа.

Клинтон ответила: «Он [Ассанж] явный инструмент российской разведки. И он выполнил их заказ.»

Фергюсон сказала Клинтон: «Много людей, в том числе в Австралии, считают, что Ассанж является мучеником свободы слова и свободы информации. Как бы вы его описали?».

И снова Клинтон позволили опорочить Ассанжа, назвав его «нигилистом» на службе у «диктаторов», в то время, пока Фергюсон уверяла свою собеседницу, что она является «иконой для вашего поколения».

Не было никакого упоминания о раскрытом документе, опубликованном WikiLeaks, который назывался «Галочка на Ливии», подготовлен для Хилари Клинтон, в котором она была представлена как ключевая фигура, управляющая разрушением ливийского государства в 2011 году. В результате – 40 тысяч смертей, приход ИГИЛ на север Африки и европейский кризис беженцев и мигрантов.

Для меня, этот эпизод интервью Клинтон, как множество других, ярко иллюстрирует различие между фальшивой и истинной журналистикой. 24 февраля, когда Джулиан Ассанж предстанет перед Вулвичским королевским судом, истинная журналистика будет единственным преступлением на этом процессе. Порой меня спрашивают, почему я защищаю Ассанжа. Во-первых, он нравится мне, и я восхищаюсь им. Он друг с изумительной храбростью, и у него тонко отточенное, чёрное чувство юмора. Он является диаметральной противоположностью персонажа, который выдумали его враги, чтобы подмочить его репутацию.

Будучи корреспондентом в горячих точках по всему миру, я научился сравнивать доказательства, свидетелем которых я был, со словами и действиями власть имущих. Таким образом, можно получить представление о том, как нашим миром управляют, разделяют и манипулируют, как речь и полемика искажаются, чтобы распространить ложное понимание. Когда мы говорим о диктатурах, мы называем это «промывание мозгов»: завоевание умов. Это правда, которую мы редко применяем к нашим собственным обществам, независимо от того, какой кровавый след ведет к нам и который никогда не высыхает.

WikiLeaks разоблачила это. Вот почему Ассанж находится в тюрьме строгого режима в Лондоне, где ему предъявлены сфабрикованные политические обвинения из Америки, и почему он пристыдил столь многих из тех, кому заплатили за то, чтобы не вели прямой эфир. Посмотрите, как эти журналисты теперь ищут прикрытие, поскольку до них доходит, что американские фашисты, пришедшие за Ассанжем, могут прийти за ними, не в последнюю очередь те из Guardian, которые сотрудничали с WikiLeaks и выигрывали призы, получали выгодные книги и голливудские сделки на основе его работы, прежде чем включить его.

В 2011 году «редактор расследований» Guardian Дэвид Ли сказал студентам факультета журналистики Лондонского Городского университета, что Ассанж «не в своём уме». Когда озадаченный студент спросил почему, Ли ответил: «Потому что он не понимает параметров традиционной журналистики». Но именно потому, что он понимал, что эти «параметры» СМИ часто скрывали частные и политические интересы и не имели ничего общего с прозрачностью, которая являлась той самой идеей WikiLeaks, то, что очень привлекает большинство людей, особенно молодых, справедливо циничных по отношению к так называемым «мэйнстримным».

Ли высмеял саму идею о том, что после экстрадиции Ассанж окажется в «оранжевом комбинезоне». Именно это, он сказал: «что он и его адвокат говорят так, чтобы усилить свою паранойю».

США ищут окончательного наказания: пытки на всю жизнь

Текущие обвинения США против Ассанжа строятся на Афганских Записях и Иракских Записях, которые были опубликованы Guardian и Ли, который на них работал, и на видео «Побочное убийство», показывающее, как американский вертолетный экипаж расстреливает мирных жителей и веселятся от преступления. За эту журналистику, Ассанжу инкриминируют 17 обвинений в «шпионаже», по которым вынесено наказание в виде тюремного заключения сроком на 175 лет.

Независимо от того, будет ли его тюремная форма «оранжевым комбинезоном», судебные документы США, рассмотренные юристами Ассанжа, показывают, что после экстрадиции к Ассанжу будут применяться особые административные меры, известные как SAMS.

В докладе юридического факультета Йельского университета и Центра конституционных прав за 2017 год SAMS описывается как «самый темный угол федеральной пенитенциарной системы США», сочетающий в себе «жестокость и изоляцию подразделений особого режима с дополнительными ограничениями, которые лишают отдельных лиц почти какой-либо связи с человеческим миром … Чистый эффект состоит в том, чтобы защитить эту форму пыток от любого реального общественного контроля».

Британия выдвинула ложные обвинения от имени США

То, что Ассанж был прав с самого начала, и отправка его в Швецию было мошенничеством, чтобы скрыть американский план по его «извлечению», наконец, становится понятным для многих, кто заглотил непрекращающиеся слухи о том, что это, всего лишь, подрыв репутации.

«Я свободно говорю по-шведски и смог прочитать все оригиналы документов», — недавно заявил докладчик ООН по пыткам Нильс Мелцер. «Мне было тяжело поверить своим глазам. Согласно показаниям женщины, изнасилования вообще не было. И не только это: показания женщины позже были изменены Стокгольмской полицией без ее участия, чтобы это звучало как возможное изнасилование. У меня есть все документы, электронные письма, текстовые сообщения».

Кейр Стармер в настоящее время баллотируется на выборах лидера лейбористской партии в Великобритании. С 2008 по 2013 год он был директором государственных обвинителей и отвечал за Службу уголовного преследования (CPS). Согласно результатам поиска итальянской журналистки Стефании Маурици из Свободы информации, Швеция пыталась закрыть дело Ассанжа в 2011 году, но чиновник CPS в Лондоне сказал шведской прокуратуре не рассматривать это как «просто еще одну экстрадицию».

В 2012 году она получила электронное письмо от CPS: «Не смей лезть!!!» Другие электронные письма CPS были удалены или отредактированы. Почему? Кейр Стармер должен сказать почему.

Австралия отказывается спасать своих

На переднем крае сегодняшнего марша будет Джон Шиптон, отец Джулиана, чья неутомимая поддержка его сына является антитезой сговора и жестокости правительства Австралии, нашей родины.

Начинается список позора с Джулии Гиллард, премьер-министр Австралии от лэйбористов, которая в 2010 году хотела криминализовать WikiLeaks, арестовать Ассанжа и отменить его паспорт, пока федеральная полиция Австралии не указала, что нет такого закона, который позволил бы это, и что Ассанж не совершал никаких конкретных преступлений.

Во время ложного заявления о предоставлении ему консульской помощи в Лондоне, именно шокирующее отречение правительства Гиллард от своего гражданина привело к тому, что Эквадор предоставил политическое убежище Ассанжу в его лондонском посольстве.

В последующем выступлении перед Конгрессом США Гиллард, фаворит посольства США в Канберре, побила рекорды низкопоклонства (согласно веб-сайту «Честная история»), когда она вновь и вновь заявляла о верности американским «приятелям Австралии».

Сегодня, пока Ассанж сидит в клетке, Гиллард путешествует по миру, провозгласив себя феминисткой, которая беспокоится о «человеческих правах», чаще всего в тандеме с другой правильной феминисткой Хилари Клинтон.

Правда в том, что Австралия могла спасти Джулиана Ассанжа и всё ещё может его освободить.

В 2010 году я устраивал встречу с видным либеральным (консервативным) членом парламента Малкольмом Тернбуллом. Будучи молодым адвокатом в 1980-х годах, Тернбулл успешно боролся с попытками британского правительства предотвратить публикацию книги Spycatcher, чей автор, шпион Питер Райт, разоблачил «глубинное государство» Британии.

Мы говорили о его знаменитой победе за свободу слова и публикации, и я описал судебную ошибку, ожидающую Ассанжа, — мошенничество с его арестом в Швеции и его связь с американским обвинительным актом, который противоречит Конституции США и верховенству международного права. Тернбулл, казалось, проявил неподдельный интерес, и его помощник сделал обширные записи. Я попросил его доставить письмо австралийскому правительству от Гарета Пирса, известного британского адвоката по правам человека, который представляет Ассанжа.

В письме Пирс писал: «Учитывая масштабы общественного обсуждения, часто на основе совершенно ложных предположений … очень трудно попытаться сохранить для [Джулиана Ассанжа] любую презумпцию невиновности. Над мистером Ассанжем теперь висит не один, а два дамокловых меча, потенциальной экстрадиции в две разные юрисдикции по очереди за два различных предполагаемых преступления, ни одно из которых не является преступлением в его собственной стране, и что его личная безопасность подвергается риску в сложившихся обстоятельствах которые очень политически заряжены».

Тернбулл обещал доставить письмо, проследить за ним дальше и уведомить меня. Позже я писал ему несколько раз, ждал и не получил никакого ответа.

В 2018 году Джон Шиптон написал трогательное письмо тогдашнему премьер-министру Австралии, в котором просил его использовать дипломатическую власть, которая имеется в распоряжении его правительства, чтобы вернуть Джулиана домой. Он писал, что опасается, если Джулиана не спасут, произойдет трагедия, и его сын умрет в тюрьме. Он не получил ответа. Премьер-министром был Малкольм Тернбулл.

В прошлом году, когда нынешнего премьер-министра Скотта Моррисона, бывшего сотрудника по связям с общественностью, спросили об Ассанже, он ответил в привычной ему манере: «Ему следует признаться!»

Когда сегодняшний марш достигнет Здания Парламента, называемого «Матерью Парламентов», следует вызвать Моррисона, Гиллард и Тернбулла и всех тех, кто предал Джулиана Ассанжа; история и порядочность не забудут ни их, ни тех, кто сейчас молчит.

И если в стране Великой хартии вольностей осталось какое-то чувство справедливости, то пародия, которая имеет место в отношении этого героического австралийца, должна быть отброшена. Или остерегайтесь, всех нас.

Джон Пилгер

https://prometej.info/dzhon-pilger-dzhuliana-assanzha-neobhodimo-osvobodit-a-ne-vydat/ – цинк