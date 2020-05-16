Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей

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16.05.2020, 0:48, Новости дня

Правительству РФ поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей, информирует Кремль.

До 25 мая необходимо внести изменения в законодательство для «однократной выплаты в размере 10 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 года».

Должна быть возможность оформления россиянами соответствующих заявлений через портал госуслуг и отделения ПФР, передает РИА «Новости».

Путин также поручил правительству до 1 июня внести изменения в законы, чтобы обеспечить повышение пособия по уходу за первым ребенком.

Речь идет о «повышении минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 тыс. 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».



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