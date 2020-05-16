 

Daily Express – переговоры Брюсселя с Лондоном по торговой сделке зашли в тупик

16.05.2020, 0:45, Новости дня

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что «разочарован» третьим раундом переговоров с Великобританией по торговой сделке после выхода королевства из союза, передаёт Daily Express. Отмечается, что камнем преткновения в ходе переговоров стал вопрос о соблюдении Лондоном европейских стандартов.


Reuters

Переговоры по торговому соглашению между Евросоюзом и Великобританией зашли в тупик и оказались на грани краха, после того как стороны не смогли достигнуть прогресса в ходе их третьего раунда, пишет Daily Express.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье заявил, что в ближайшее время в переговорах по будущим отношениям после выхода королевства из состава союза «прогресс невозможен», обвинив ведущего переговорщика от Великобритании Дэвида Фроста обсуждать соблюдение европейских стандартов. 

«На закрытой встрече с Дэвидом Фростом и всеми британскими переговорщиками я сказал, что раунд переговоров, который мы только что провели, меня разочаровал», — заявил Барнье репортёрам, добавив, что Брюссель «готовится ко всем вариантам», так как шансы на заключение сделки резко сократились.

Как пишет издание, в Евросоюзе опасаются того, что торговая сделка окажется под угрозой из-за отказа британских переговорщиков идти на компромисс.

Кроме того, политик отметил, что британское правительство не понимает последствий своего решения по брекситу. В частности, он признался, что не видит понимания «объективных, механических последствий выбора Великобритании уйти из единого рынка и таможенного союза».

В свою очередь, близкий к переговорам источник Daily Express обвинил Брюссель в отказе участвовать в дискуссиях ни по одной теме, пока они не достигнут прогресса в вопросах рыболовства и так называемых «правил игры», которые привяжут Великобританию к законам и стандартам Евросоюза, и игнорировании планов Лондона на этот счёт.



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