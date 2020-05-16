Инвесторы получили окончательный проект меморандума по “зеленой” энергетике в Украине – участник рынка

16.05.2020, 0:42, Новости дня

Инвесторы получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в “зеленой” энергетике. Об этом 15 мая в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

“Мы сегодня весь день проработали над меморандумом, и мы буквально час назад, до начала вашего эфира, получили уже окончательный вариант. …Там есть от министерства четыре предложения. Это будет много цифр и долго рассказывать”, – сказал он.

По словам бизнесмена, указанные в меморандуме цифры при разных условиях могут отличаться как минимум в два раза.

Стурен отметил, что между представителями “зеленой” энергетики сейчас нет конфликта благодаря тому, что их собирает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.

“Конфликт возник, потому что очень много неясностей, и когда полгода – восемь месяцев мы живем “в тумане”, никто нас не собирает, – …начинает срабатывать так называемая паранойя”, – объяснил инвестор.

2 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец заявила, что считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Она рассказала, что дискуссии с инвесторами по снижению “зеленого” тарифа длятся больше полугода и правительство рассчитывает в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений законодательства в этой области.

Послы восьми стран призвали правительство Украины не вносить изменения в правила работы рынка “зеленой” энергетики и сохранить гарантированную основу для иностранных инвестиций.