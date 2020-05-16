 

Канал “СТС Медиа” и издательский дом “Комсомольская правда” попали под украинские санкции

16.05.2020, 0:42, Новости дня

Совет нацбезопасности и обороны Украины обновил список российских медиакомпаний, в отношении которых действуют санкции. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №184/2020 от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях.

Среди прочих, в санкционный список включены российская телекомпания “СТС Медиа”, издательский дом “Комсомольская правда” и еще 26 медиакомпаний, расположенных в России и оккупированном Крыму.

Санкции предусматривают запрет на вывод капиталов за пределы Украины, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, ограничения на использование имущества и проведение торговых операцией.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

10 апреля 2020 года СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники” на три года. 23 апреля глава ведомства Иван Баканов предложил СНБО продлить санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов, таких как “Яндекс”, Mail.Ru, “Доктор Веб”, “Касперский”, “1С”, а также “Парус”.

В ночь на 15 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о продлении санкций еще на три года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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