Американская нефть для Беларуси

16.05.2020, 0:40, Новости дня

США впервые отправляют сырую нефть в Беларусь. В заявлении госсекретаря Майка Помпео, в часности, говорится, что в организации этой сделки, которая была заключена на конкурсной основе, участвовали американская энергетическая трейдинговая компания United Energy Trading при содействии американской компании Getka и польской компании UNIMOT.

По словам Помпео, начало поставок американской нефти «укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным во вхождении на белорусский рынок» и является свидетельством того, что США «выполняют обязательства, взятые перед Беларусью в феврале», когда госсекретарь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей «с удовольствием» подтвердил факт начала поставок. Концерн «Белнефтехим» сообщил, что танкер доставит 80 тыс тонн нефти из Бомонта, штат Техас, в Клайпеду.

Комментарии

Бывший посол США в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute) отмечает, что стороны пока не объявили о ряде деталей: является ли данная поставка одноразовой и по какой цене закуплена нефть. Поэтому дать полноценную оценку ситуации сложно. Тем не менее, посол приветствует данный шаг, наряду с восстановлением полноценных дипломатических отношений между двумя странами.

В конце апреля президент США Дональд Трамп номинировал на должность посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря США Джули Фишер. Она должна пройти утверждение Сената.

«Я бы не назвал это нормализацией отношений, – говорит Яловиц. – Но диалог лучше конфронтации. И я думаю, что это конструктивные, полезные шаги в этом направлении».

В последнее время Россия усилила давление на Беларусь. Москва приостанавливала поставки энергоносителей, а также лишила Беларусь значительных льгот.

«Лукашенко по-прежнему нуждается в российских поставках огромного количества сырой нефти для поддержания работы своих нефтеперерабатывающих заводов. Видит ли он Соединенные Штаты в качестве возможного поставщика в будущем? – Мы не знаем. Но я сомневаюсь, что цена, которую он платит за американскую нефть, будет меньше, чем цена за российскую, – добавляет Кеннет Яловиц. – Поэтому я рассматриваю эту поставку, как небольшой, но интересный шаг вперед в диалоге США и Беларуси».

Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер (David Kramer, Florida International University) отмечает, что перевозка нефти танкерами из Мексиканского залива в Балтийское морре «не будет самым быстрым и дешевым способом получения энергоносителей из Соединенных Штатов».

«Это выполнение обещаний госсекретаря Помпео, которые он дал во время его визита в Минск в феврале, сказав, что Соединенные Штаты могут помочь Беларуси уменьшить зависимость от России в энергетике», – добавил Крамер. По его мнению, это скорее символической шаг.

Дэвид Крамер выразил сожаление о том, что Госдепартамент США проигнорировал проблемы отсутствия демократии и нарушения прав человека в сообщении о поставке нефти Беларуси: «Лукашенко готовится к августовским выборам, на которых по сути не сможет участвовать никто из оппозиционных кандидатов. Он усиливает давление на оппозиционных журналистов. Но, похоже, этим вопросам не уделяется много внимания. В заявлении Госдепартамента говорится о желании установить отношения, основанные на коммерческих ценностях, свободном предпринимательстве, верховенстве закона и прозрачных, свободных от коррупции сделках. Но в Беларуси нет верховенства закона. Там есть правление Лукашенко».

Директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла Йорг Форбриг (Joerg Forbrig, German Marshall Fund) считает, что Минск хочет продемонстрировать Москве, что, если льготные поставки российской нефти не будут возобновлены, то белорусский импорт будет диверсифицирован.

«Беларусь уже заключила контракты на поставки нефти из Норвегии и Саудовской Аравии, обсуждала поставки из Казахстана, и теперь она впервые получит американскую нефть. Эти действия служат двум целям. Одна из них – символическая, Беларусь пытается показать России, что имеется ряд возможных альтернативных поставщиков. Другая – техническая, так как новые поставки тестируют жизнеспособность различных источников, маршрутов и марок нефти», – говорит Форбриг.

Директор Глобального энергетического центра «Атлантического совета» Рэндолф Белл (Randolph Bell, Atlantic Council) считает, что Россия переоценила степень зависимости Беларуси от российского импорта: «Это позволяет предположить, что Беларусь хочет дает понять России, что ее рычаги влияния ограничены, особенно в ситуации, когда на мировом рынке имеется переизбыток нефти».

«США считают это победой. Это показывает то, что США серьезно относятся к использованию энергии в качестве геополитического инструмента», – говорит Рэндольф Белл, отметив, что этот шаг говорит о превалировании в администрации США тех, кто занимает жесткие позиции по отношению к России и поддерживает санкционную политику.

России на протяжении многих лет удавалось использовать поставки нефти в качестве рычага воздействия на Беларусь, в обмен на политическую преданность, – напоминает коллега Рэндольф Белла из Атлантического Совета Ольга Хакова (Olga Khakova, Atlantic Council).

«Отношения между Россией и Беларусью испортились из-за невозможности достичь соглашения по условиям более глубокой двусторонней интеграции. Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Это привело к падению поставок нефти на 90% по сравнению с 2019 годом», – отмечает эксперт.