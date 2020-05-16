“Спартак” договорился с “Крыльями Советов” о выкупе прав на Соболева

16.05.2020, 0:18, Новости дня

Московский "Спартак" окончательно выкупил права на нападающего Александра Соболева. Представители столичного клуба воспользовались имеющимся в арендном соглашении приоритетным правом выкупа.

Аренда Соболева обошлась "Спартаку" в 500 тысяч евро. Теперь же по условиям договора, москвичи должны заплатить самарцам еще 4,5 миллиона евро за полноценный контракт, сообщает "Спорт-экспресс".

На данный момент оба клуба уже решили все вопросы по трансферу, а урегулирование передачи прав на футболиста находится на финальной стадии. Личный контракт игрока будет подписан на четыре года с ежегодной зарплатой в 1,8 миллиона евро без учета бонусов.

Напомним, что Соболев выступает за "Спартак" с минувшей зимы. За время своего арендного соглашения он провел в красно-белой футболке четыре матча, став автором двух голевых передач. Забитыми мячами он не отличался.