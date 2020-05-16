 

Дэйна Уайт: UFC был готов отправить Хабибу контракт на бой с Гэтжи, но он опустошен

16.05.2020, 0:18, Новости дня

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт рассказал о своем разговоре с чемпионом легкой весовой категории UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американский функционер признался, что готов был выслать ему контракт на новый бой.

"Поговорил с Хабибом после того, как у знал о случившемся. Конечно, он сейчас опустошен, — признается Уайт, слова которого приводит MMA Fighting. — Но парень он гордый и предпочитает вести себя по-мужски".

"Он мне сказал: "Ты же знаешь, как сильно я люблю отца". Это тяжело. Когда я с ним общался, то мы были готовы уже высылать ему с Гэтжи контракт на бой. Но произошел ряд странных вещей, помешавший нам все завершить".

Напомним, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в одном из госпиталей Москвы после того, как заболел коронавирусом. Некоторое время он находился в коме. 15 мая стало известно, что 57-летний Нурмагомедов вышел из комы, но его состояние по-прежнему остается тяжелым.

Ожидается, что Хабибу Нурмагомедову предстоит провести бой против американца Джастина Гэтжи после его победы в бое за звание временного чемпиона легкого веса. Сам Хабиб намекал, что готов вернуться в октагон не раньше сентября.



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