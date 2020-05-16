В Москве за сутки скончались 74 пациента с COVID-19

16.05.2020, 0:18, Новости дня

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что в течение судок в Москве общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 74 и составило 1 432.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС. "Интерфакс" уточняет, что пока это самый высокий суточный показатель смертности от этого заболевания в Москве – предыдущий печальный рекорд составил 68 летальных случаев за сутки.

По последним данным, к настоящему времени в столице выявлено 135 464 случая заболевания коронавирусом, 24 562 пациента выздоровели и выписались из больниц