 

Россия в три раза снизила вложения в госдолг США

16.05.2020, 0:08, Новости дня

В марте РФ в три раза снизила вложения в американские государственные бумаги, информирует минфин США.

Вложения снижены до 3,85 млрд долларов, из которых 473 млн приходятся на краткосрочные бумаги, 3,38 млрд – на долгосрочные.

Три предыдущих месяца РФ увеличивала вложения, передает РИА «Новости».

Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей госдолга США. В списке первую строчку занимает Япония, которая вложила в американские государственные бумаги 1,271 трлн долларов (плюс 3,4 млрд за месяц), вторую – Китай с 1,081 трл (за март – минус 10,7 млрд), третью – Великобритания с 395,3 млрд долларов (минус 7,9 млрд).

В феврале 2020 года сообщалось, что РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 12,58 млрд долларов.



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