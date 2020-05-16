 

Торговцы вышли на акцию протеста к московскому рынку «Фуд Сити»

16.05.2020, 0:00, Разное

В Москве у рынка «Фуд Сити» торговцы устроили акцию протеста, сообщили РИА Новости в столичном МВД.

Прямо сейчас полиция пытается успокоить мигрантов, устроивших беспорядки возле столичного «Фуд Сити».

Сотни мужчин собрались возле офиса после того, как им было объявлено о повышении цен на аренду – на 2 тысяч рублей.

Baza утверждает, что торговцы вышли на сход из-за повышения арендной платы на 2 тысячи рублей в день. Однако представитель «Фуд Сити» заявил РИА Недвижимость, что стихийная акция была связана с повышением спроса на торговые места, а не арендной платы.

«Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — пояснил он.

По данным Baza, в акции участвовали более 100 человек. Пострадавших в ходе нее нет, в МВД отметили, что полицейские убедили протестующих разойтись. Задержанных, по словам источника ТАСС, нет, сейчас ситуация у рынка спокойная.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Наука: ВИЧ подарит универсальный антидот против змеиного яда

16.04 / Беспроводную зарядку OnePlus 8 Pro протестировали в действии

30.04 / Apple выпустила тестовую версию системы iOS 13.5 для отслеживания заражённых коронавирусом

09.05 / Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей

24.04 / В мессенджере WhatsApp допустили появление персонализированной рекламы

29.04 / «Боюсь, у нас будет глобальная пандемия теорий заговора»

02.04 / Эксперты оценили коллекцию детских рисунков Канье Уэста в 23 тысячи долларов

09.05 / Moto G7 и G7 Power получают обновления до Android 10

16.04 / Приставка Nintendo Switch подорожала в два раза из-за коронавируса

15.05 / Власти Москвы объявили о начале массового тестирования на антитела к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска