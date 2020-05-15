Желтый уровень опасности: москвичей предупредили об ухудшении погоды

15.05.2020, 23:51, Разное

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 9:00 мск 16 мая до 21:00 мск 17 мая.

Ведущий сотрудник центра погоды “Фобос” Александр Синенков сообщил, что в эти выходные в столице ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит +12…+14, а ночью – +3…+5, передает “Вечерняя Москва”.