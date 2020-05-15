Зеленский ввел санкции против РАН, МГУ и Эрмитажа
15.05.2020, 23:48, Новости дня
Украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции.
Список существенно сократился – изначально в нем было 468 юридических лиц, сейчас осталось лишь 235, передает ТАСС.
При этом в санкционный список включены МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Тем же распоряжением Зеленский продлили запрет на российские сайты и соцсети.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет