Зеленский ввел санкции против РАН, МГУ и Эрмитажа

15.05.2020, 23:48, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции.

Список существенно сократился – изначально в нем было 468 юридических лиц, сейчас осталось лишь 235, передает ТАСС.

При этом в санкционный список включены МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Тем же распоряжением Зеленский продлили запрет на российские сайты и соцсети.