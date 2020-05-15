Мнение: По заветам доктора Геббельса

15.05.2020, 23:40, Разное

Известный фейк с "фотографией детского ГУЛАГа" продолжает свое путешествие.

По заветам доктора Геббельса

Многим жителям Петрозаводска и просто любителям истории известна фотография голодных и измученных детей за колючей проволокой, сделанная фотокорреспондентом газеты «Фронтовая иллюстрация» Галиной Санько летом 1944 года в городе Петрозаводске.

28 июня 1944 года столица Карело-Финской ССР была освобождена советскими войсками. В этот же день в Петрозаводск прибыла и Галина Санько, которая сразу же отправилась в один из находящихся в городе лагерей, созданных финскими оккупантами, союзниками нацистской Германии, для русскоязычного населения. На входе она заметила стоящих у проволоки детей, которые пристально и молча смотрели на нее. Тогда и было сделано это знаменитое фото. Позднее снимок нашего корреспондента фигурировал на Международном военном трибунале в Нюрнберге в качестве доказательств злодеяний фашистских преступников.

Примечательна эта фотография еще и тем, что среди малолетних узников на нем есть Клавдия Александровна Нюппиева, которая содержалась там вместе со своей мамой и сестрами (на снимке она в правом нижнем углу), многолетний председатель Карельского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, Почетный гражданин города Петрозаводска.

К сожалению, в последние десятилетия это фото зажило своей собственной жизнью. Дотошные пропагандисты, обрезав сверху надпись на финском языке с угрозой расстрела, цинично выдают это за фото…узников ГУЛАГА. В таком виде снимок использовался во многих антикоммунистических постах в соцсетях, и даже попал в паблик вроде бы солидного «Эха Москвы».

Нет, это, конечно, далеко не единственный факт манипуляции с историческими фотографиями. Вот, например, как за «невинных жертв репрессий» выдают сотрудничавших с нацистами крымско-татарских националистов.

Все-таки наше фото ведь очень известное, как так можно лгать?

Впрочем, дальше всего пошли современные украинские «историки», вставив снимок Галины Санько в свой учебник по истории для 10 класса под авторством некоего О.В. Гисема (Історія: Україна і світ. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Інтегрований курс. Рівень стандарту).

На странице 165-й мы видим, что это, оказывается: «Дети в ГУЛАГе, конец 30-х годов». С точки зрения ведомства доктора Геббельса вполне обоснованный прием…

Что касается нынешней Украины, не как исторически братской страны с братским народом, а как современного государства, то с ней, мне кажется, всё уже всем давно понятно. Она – замечательный и наглядный пример того, что борцы против «тоталитаризма и коммунизма», фанаты либеральных идей, свободы и «достоинства» зачастую оказываются обычными политическими жуликами, коррупционерами и просто фашистами.

Но ведь и в России с начала 90-х годов эта грязная пена с нашей истории никуда не исчезла. Стоит еще раз повторить: сначала переписывают нашу историю, потом переписывают наше имущество. Мы все помним, как в начале 90-х очернение советской истории, пропаганда разного рода солженицыных предшествовала и готовила грабительскую приватизацию, уничтожение тысяч заводов и совхозов, обнищание миллионов людей. Хотите говорить про ГУЛАГ и Сандармох? Давайте, только на основании реальных фактов, а не придуманных в начале 90-х сказок, липовых фотографий и фейков из интернета.

Нельзя мириться с ложью и враньем, касающихся нашей истории и нашей Победы 1945-го года. Дети из освобожденного Петрозаводска, запечатленные на старом фото, заплатили за нее очень большую цену.

Александр Степанов

https://mustoi.ru/po-zavetam-doktora-gebbelsa/?fbclid=IwAR0ViXNUVPdouW-GAKpSU-bDCokRUMhjqpMak1uRZ3YeO9wiIugUN5f0Jjc – цинк