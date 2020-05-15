В мире коронавирусом заразилось более 4,5 млн человек

15.05.2020, 23:25, Новости дня

В мире коронавирусом заразилось 4 508 435 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Соединенных Штатах – 1 429 990 человек. В первую десятку по количеству заболевших также входят Россия (262 тыс.), Великобритания (238 тыс.), Испания (230 тыс.), Италия (223 тыс.), Бразилия (208 тыс.), Франция (178 тыс.), Германия (175 тыс.), Турция (146 тыс.) и Иран (116 тыс.).

Таким образом, на 10 государств приходится 3,21 млн случаев заражения (71,3%). На другие 178 стран, где зафиксированы случаи инфицирования, приходится 1,29 млн заболевших.

Украина занимает 32-е место с 17,33 тыс. заболевших.

По состоянию на вечер 15 мая от коронавирусной инфекции в мире скончалось 305 тыс. человек, 1,62 млн выздоровели. Таким образом, на данный момент в мире 2,58 млн активных случаев коронавирусной болезни.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Отметка в 1 млн инфицированных была преодолена 2 апреля, 2 млн – 15 апреля, 3 млн – 27 апреля, 4 млн – 10 мая.