Европарламент проголосовал за выделение Украине €1,2 млрд, в Украине за сутки от COVID-19 умерло 20 человек. Главное за день

15.05.2020, 23:25, Новости дня

Деньги

Европейский парламент проголосовал за выделение Украине €1,2 млрд финансовой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Весь пакет для ряда стран составил €3 млрд.

Украина подписала соглашение со Всемирным банком на получение $135 млн, которые пойдут на проект “Улучшение здравоохранения на службе у людей”.

Коронавирус

В Украине от коронавирусной инфекции за сутки умерло 20 человек. По состоянию на сегодня в стране в общей сложности подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели.

Зафиксированы новые вспышки заболевания COVID-19. В Дарницком доме-интернате в Киеве коронавирус обнаружили у 81 воспитанника и сотрудника, а в Хмельницкой области – у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ МП. По факту массового заражения коронавирусом в школе-интернате полиция Киева открыла уголовное производство.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано в общей сложности более 4,5 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло более 306 тыс. человек, вылечилось – более 1,62 млн.

Рекордные показатели, в частности, были зафиксированы в России (113 смертей за сутки) и Бразилии (13 944 новых случая инфекции за сутки).

Война

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Кадры

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