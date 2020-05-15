Через 5–10 лет Украина будет вынуждена вывести из эксплуатации блоки АЭС – и.о. министра энергетики

15.05.2020, 23:25, Новости дня

Через 5–10 лет Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации блоки атомных электростанций. Такое мнение в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” 15 мая высказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.

“За все время мы не смогли аккумулировать средства даже на выведение одного блока из эксплуатации, а у нас их 15. Сегодня мы эксплуатируем, не закладываем затраты на будущее, чтобы безопасно это сделать. Уже через 5–10 лет мы будем вынуждены постепенно выводить из эксплуатации наши атомные блоки”, – отметила Буславец.

На это, по ее словам, необходимо 200 млрд грн, тогда как на данный момент в профильном фонде накоплено только 5 млрд грн. “К чему я это говорю? Дешевая атомная генерация – это манипуляция. Ее нет. Мы просто не говорим себе, сколько она стоит”, – подчеркнула чиновница.

Недостающие деньги, считает и.о. министра, помогут накопить изменение энергетического баланса Украины и рост тарифов на электроэнергию.

В Украине действует четыре атомных электростанции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская (всего 15 энергоблоков). За четыре месяца 2020 года украинские АЭС произвели почти 42% всей электроэнергии в Украине.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт-ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

Издание LB.ua поясняло, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике – это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также оздоровление финансового состояния НАЭК “Энергоатом”. В угольной энергетике – вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшения потребления.

В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.

В дальнейшем министерство планирует ввести еще ряд мер: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК “Энергоатом” мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.