«Обамагейт»: теория заговора получила новый толчок

15.05.2020, 23:24, Новости дня

Президент Трамп и его союзники продолжают продвигать теорию заговора «Обамагейт», о том, что бывший президент Барак Обама был ответственным за организацию расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США.

Президент Трамп вновь обратил внимание на своего политического оппонента.

«"Обамагейт". Это длилось долгое время. Это началось еще задолго до того, как я был избран», – заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

Дональд Трамп неоднократно обвинял своего предшественника Барака Обаму в попытках воспрепятствовать действиям новой администрации, например, в саботаже при передаче власти. Ни одно из обвинений не было доказано.

«Обамагейт» – теория, продвигаемая в некоторых медиа, близких к Республиканской партии, согласно которой Барак Обама и члены его администрации стоят за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в 2016. Как полагают наблюдатели, нынешний глава Белого дома намерен активно использовать ее перед ноябрьскими выборами, где его главным соперником будет Джо Байден – бывший вице-президент США при Обаме.

«Трамп, его избирательный штаб и сторонники будут использовать любую возможность, чтобы бросить тень на Байдена, даже если это косвенная критика Обамы и его администрации. В этом случае тот факт, что Байден был вице-президентом при Обаме и знал о некоторых из этих расследований, дает им достаточно оснований, чтобы связать с этим Байдена», заявил Норман Орнстейн (Norman Ornstein ) из Американского института предпринимательства.

Теория заговора получила новый толчок в связи с продолжающейся полемикой вокруг дела бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Министерство юстиции на прошлой неделе попросило снять обвинения против Флинна – его обвиняли в том, что он лгал ФБР о его беседах с российским послом за несколько недель до инаугурации президента Трампа.

После утечки частного разговора стало известно, что Обама раскритиковал решение администрации Трампа по Флинну, а президент США написал в Твиттере, что Барак Обама должен дать показания в Сенате.

Председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил, что его комитет приступает к широкомасштабному изучению расследования о российском вмешательстве, отклонив при этом просьбу президента Дональда Трампа пригласить бывшего президента Барака Обаму для дачи показаний в Сенат.

«Я очень обеспокоен прецедентом, который будет создан при вызове бывшего президента [в Сенат]. Ни один президент не может быть выше закона. Тем не менее, президент обладает прерогативой исполнительной власти выдвигать претензии в отношении других ветвей власти», – заявил сенатор-республиканец.

По словам Грэма, вначале Судебный комитет рассмотрит решение Министерства юстиции об отказе от преследования Флинна, а также действия администрации Обамы по упоминанию имени Флинна в отчетах разведки во время российского расследования.

Также на этой неделе глава разведки США Ричард Гренелл рассекретил имена высокопоставленных чиновников администрации Обамы, причастных к «раскрытию» или получению информации о личности Флинна, пока тот находился под наблюдением со стороны правоохранительных органов США. В число этих чиновников входил Джо Байден, что дало новый повод для критики со стороны союзников Трампа.

«Если вице-президент Байден и ближайшее окружение президента Обамы прослушивали личный телефонный разговор старшего советника администрации Трампа, это было бы серьезным злоупотреблением властью», – считает сенатор-республикане Рэнд Пол.

По словам критиков, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в США сосредоточенность Трампа на Обаме отчасти является попыткой отвлечь внимание от того, как нынешняя администрация решает проблему пандемии.