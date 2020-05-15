«Голос Америки» выражает соболезнования в связи с гибелью журналистов «Настоящего времени» в Беларуси

15.05.2020, 23:24, Новости дня

«Голос Америки» выражает искренние соболезнования Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) в связи с трагедией, которая произошла с авторами документального проекта «Неизвестная Беларусь», выходящего на телеканале «Настоящее время». Об этом в пятницу сказала Аманда Беннетт, директор «Голоса Америки».

«Все сотрудники "Голоса Америки" присоединяются ко мне с глубочайшими соболезнованиями в связи с гибелью Владимира Михайловского и Максима Гавриленко, сотрудников "Настоящего времени", телеканала в составе RFE/RL. Их смерть в результате автокатастрофы коснулась “Голоса Америки”, поскольку мы чувствуем свое родство с коллегами-журналистами. Мы также искренне надеемся на выздоровление Любови Земцовой, которая сейчас находится в реанимации. Мы желаем ей скорейшего и полного выздоровления», – говорится в заявлении директора «Голоса Америки».

Владимир Михайловский и Максим Гавриленко

«Поскольку мы считаем этих и других журналистов "Настоящего времени" частью семьи “Голоса Америки”, мы мыслями и сердцами вместе с семьями, скорбящими о потере близких, и с семьей Любови, которая молится о ее выздоровлении», – добавила Аманда Беннетт.

«Это ужасная новость, – заявил глава RFE/RL Джейми Флай. – Эти молодые кинематографисты были блестящими, талантливыми и вдохновляющими людьми. Они были частью нашего нового проекта, который мы запустили, чтобы донести самые интересные истории из Беларуси до людей, которые ничего или почти ничего не знают о белорусском народе. Они наполнили свою работу свежестью и надеждой, которую мы все чувствовали. Потеря Владимира и Максима – тяжелый удар для нас, и мы оплакиваем их вместе с их семьями. Вчера у Любови был день рождения. Все мы в RFE/RL надеемся и молимся, чтобы она боролась и выжила».

Владимир Михайловский и Любовь Земцова

Режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко погибли 14 мая в аварии по дороге из Гомеля в Минск. Режиссер Любовь Земцова находится в критическом состоянии в реанимации. В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом.

Все трое – авторы документального проекта «Неизвестная Беларусь», который выходит на телеканале «Настоящее время». Премьера этого сериала состоялась в феврале. Предыдущие эпизоды проекта были посвящены работникам крупнейшего минского рынка, государственной программе распределения выпускников университетов в провинциальные города Беларуси и проблеме домашнего насилия.