Сергей Соседов назвал решение Надежды Бабкиной запеть после болезни “бравадой и придурковатостью”

15.05.2020, 23:09, Разное

Сергей Соседов высказал своё мнение, раскритиковав Надежду Бабкину за пение после перенесённой болезни. По словам музыкального эксперта, знаменитость показала “придурковатость и браваду”, но не вокал.

Известно, около двух месяцев назад Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на пневмонию. Народная артистка почувствовала резкое недомогание, столкнувшись с затруднённым дыханием. Кроме того, у неё мутилось в глазах. Уже после оформления в клинику симптомы усугубились, и звезда не смогла самостоятельно передвигаться, и ей начала помогать сиделка. После интенсивной терапии самочувствие певицы начало улучшаться, и в начале мая её выписали.

В дни празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войны исполнительница не пожелала оставаться в стороне и спела часть композиции “День Победы”. Сергей Соседов назвал этот поступок “провокацией”, и охарактеризовал его, не как самый умный. Кроме того, журналист отметил, это “театральное представление” являлось лишь бравадой при полном отсутствии вокала.

Пользователи Сети также не оценили старания певицы. Многие в комментарии к ролику, демонстрирующему пение Бабкиной, высказались против преждевременных попыток разрабатывать вокал. Некоторые убеждены, исполнительница поторопилась и могла навредить своему здоровью.