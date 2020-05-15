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15.05.2020, 23:05, Новости дня

Нижегородская область достигла пика COVID-19, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. Однако глава региона Глеб Никитин, считает, что главный показатель — это соотношение количества заболевших за четыре дня к предыдущему аналогичному периоду.

Дата ослабления изоляции пока не определена. Как уточнил губернатор, будем ждать рекомендаций Роспотребнадзора. Основные критерии для принятия послаблений — загрузка больниц и количество подтвержденных тестов за сутки на 100 тысяч жителей области.

Рассматривается возможность открыть парикмахерские и салоны красоты. Как информирует ГТРК "Нижний Новгород", это разрешат сделать только с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Вместе с тем,в регионе продолжается контроль за соблюдением режима повышенной готовности. Сегодня сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия на площади Маркина в областном центре. Нижегородцев просили предъявить Куар-код. За время проведения мероприятия было составлено более 20 протоколов об административном правонарушении. **Продолжаются и рейды по общественным местам города — по данным на 14 мая проведено 696 проверок, 716 профилактических бесед и 14 протоколов. Всего с 10 апреля по 14 мая был составлен 8771 протокол. В суд направлено 7286 протоколов.

Текст:

ГТРК "Нижний Новгород"



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