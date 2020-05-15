 

Муцениеце официально подала на развод с Прилучным

15.05.2020, 23:05, Новости дня

Актриса Агата Муцениеце официциально подала на развод с Павлом Прилучным. Соответствующая информация появилась на сайте Головинского районного суда.

О намерении пары развестись стало известно в феврале этого года. У Павла и Агаты двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

В прошлом месяце Муцениеце публично обвинила Прилучного в домашнем насилии и пьянстве. По ее словам, пока еще законный супруг поднимал на нее руку и "не просыхал" много дней.

Теперь же, как сообщает StarHit, в картотеке суда появились официальные документы о разводе пары, что свидетельствует о действительно серьезных намерениях Прилучного и Муцениеце разорвать узы брака.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / “Ермак через своего брата барыжит государственными должностями”. Нардеп Лерос опубликовал видеозаписи, снятые скрытой камерой

30.03 / Папа Франциск поддержал призыв Гутерриша к глобальному прекращению огня

05.05 / Ишингер – если Германия откажется от ядерного оружия, его заберут к себе поляки

03.05 / Диагностику мозга предложено проводить с помощью обоняния

04.04 / Полиция нашла миргородца, который скрывался от медиков из-за подозрения на COVID-19

13.05 / Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн

14.05 / Врач: при COVID-19 терапия должна быть максимально персонализирована

07.04 / Политика: «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

19.04 / Александр Кокорин: есть варианты продолжения карьеры в Италии

13.04 / В оперштабе Москвы назвали число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска