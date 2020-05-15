Муцениеце официально подала на развод с Прилучным

15.05.2020, 23:05, Новости дня

Актриса Агата Муцениеце официциально подала на развод с Павлом Прилучным. Соответствующая информация появилась на сайте Головинского районного суда.

О намерении пары развестись стало известно в феврале этого года. У Павла и Агаты двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

В прошлом месяце Муцениеце публично обвинила Прилучного в домашнем насилии и пьянстве. По ее словам, пока еще законный супруг поднимал на нее руку и "не просыхал" много дней.

Теперь же, как сообщает StarHit, в картотеке суда появились официальные документы о разводе пары, что свидетельствует о действительно серьезных намерениях Прилучного и Муцениеце разорвать узы брака.