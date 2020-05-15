Формула-1. Гран-при России может стать первым этапом сезона со зрителями

15.05.2020, 23:05, Новости дня

Гран-при РФ может стать первым этапом в календаре нынешнего сезона "Формулы-1", который сможет принять зрителей. Об этом сообщил генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

"Я думаю, что российский этап имеет все шансы, чтобы пройти уже со зрителями, — признается Титов в прямом эфире Instagram-аккаунта "Сочи Автодром". — Однако необходимо понимать, что эпидемиологическая ситуация сложная, и пока преждевременно говорить о том, как все это будет выглядеть в сентябре"

"Наша дата остается неизменной. Все остальные курсирующие по интернету даты — это лишь догадки команд "Формулы-2" и "Формулы-3".У промоутеров "Ф1" на данный момент есть одно четкое понимание: гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля. Детального понимания после этих гонок нет".

Напомним, что Гран-при РФ проходит на автодроме в Сочи. Согласно изначальной версии календаря российский этап "Формулы-1" намечен на 27 сентября.