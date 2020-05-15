Американские ученые установили, в каком возрасте женщины испытывают наибольшую потребность в сексе

15.05.2020, 22:53, Разное

Ученые из США установили возраст женщины, в котором она чувствует наибольшую необходимость в сексе. До исполнения 47 лет дамами могут проводиться поиски мужчины, удовлетворяющего их интимные потребности.

Существуют стереотипы, что наиболее страстными являются девушки возрастом до 25 лет. Однако психологи утверждают, что такое поведение молодых женщин направлено на удержание рядом с собой возлюбленного. Только после достижения 27 лет полностью раскрывается сексуальность представительниц слабого пола, испытывающих потребность в надежном, серьезном и опытном партнере. После 30 лет происходит кардинальное изменение ситуации, так как женщины начинают хотеть ребенка. Им также больше необходимо мужское внимание, даже если они уже имеют наследников.

Специалисты полагают, что готовящаяся к угасанию репродуктивная функция вызывает подобные последствия. Для обеспечения легкой гормональной перестройки женщинам до достижения 47 лет очень важно ведение регулярной половой жизни. Ученые утверждают, частый секс положительно повлияет на состояние физического и эмоционального здоровья представительниц прекрасного пола.