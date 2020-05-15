Эксперт: Виновные в проволочках выплат работающим с коронавирусом медикам понесут наказание

15.05.2020, 22:48, Новости дня

Президент ясно дал понять: руководители, которые не сумели организовать выплаты работающим с коронавирусными пациентами медработникам, будут наказаны, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Высшей школы экономики Лариса Попович. Так она прокомментировала выступление Владимира Путина, где он раскритиковал региональных чиновников за проволочки с выплатой надбавок медикам.

«Президент получил сигнал о том, что распоряжение о выплатах медработникам выполняется с бюрократическими проволочками, с излишними процедурами. За три дня – срок, который он давал на предыдущем совещании, – вопрос не был решен. Если завтра все врачи не получат обещанные выплаты, значит, будут наказаны те, кто не сумел организовать процесс по-армейски дисциплинированно», – отметила директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства в регионах госпиталей Минобороны. В ходе совещания глава государства раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами. Путин потребовал от губернаторов немедленно исправить ситуацию. Президент сообщил – в начале следующей недели будут подведены итоги по исполнению во всех регионах поручения президента о поддержке врачей, медперсонала, экипажей скорой помощи.

На совещании большое внимание было уделено сохранению повышенной мобилизационной готовности системы здравоохранения, отметила Попович. «В РФ подготовлено уже более 148 тысяч койко-мест для пациентов коронавирусом, на что обратил внимание президент, – указала собеседница. – Нужны ли они будут, непонятно, учитывая, что фиксируется спад распространения инфекции, в частности в Москве. По крайней мере, они будут использоваться для реабилитации, пустовать они не будут – койки могут заполнять не обязательно «ковидными» пациентами».

Еще один важный момент в выступлении президента на совещании – требование к региональным властям согласовывать с санитарными врачами любые меры по снятию ограничений, отметила Попович. «Эксперты-эпидемиологи умеют прогнозировать и балансировать потребности здравоохранения в соответствии с наличием ресурсов, – подчеркнула эксперт ВШЭ. – Основная задача в условиях отсутствия вакцины – это сделать так, чтобы система здравоохранения не захлебнулась. Мы затягивали течение инфекции ровно для того, чтобы нарастить мощности. Теперь система здравоохранения справится, если конечно мы не будем совсем безалаберно себя вести», – подытожила Попович.

Добавим, что на совещании по вопросам строительства в регионах госпиталей Министерства обороны, глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца, хотя в это даже не верилось. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.