Долгожданное плато: ситуация с коронавирусом в России кардинально изменилась

15.05.2020, 22:39, Разное

Нынешние темпы прироста заболевших коронавирусом в России можно назвать выходом на плато, заявила Скворцова на пресс-конференции в пятницу, 15 мая. Она констатировала уменьшение числа госпитализированных с COVID-19, а также высокую долю бессимптомных больных. “Это верный признак, что процесс пошел вспять”, – сказала глава ФМБА.

Для дальнейшей борьбы с эпидемией было создано большое количество коек и мест в реанимации, рассказала Скворцова. Кроме того, в достаточном количестве закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, добавила она.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в России накануне заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Увеличение темпов заболеваемости COVID-19 удалось остановить: почти две недели в нашей стране наблюдается незначительный прирост зараженных, сказала она в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”.

За последние сутки выявлено 10 598 новых случаев заболевания коронавирусом в России. На 15 мая число зараженных COVID-19 в нашей стране превысило 262 тысячи.

С 12 мая в России закончен единый период нерабочих дней. Часть регионов отменила некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом: гражданам разрешены прогулки, открылись небольшие магазины.

Тем не менее, часть субъектов сохраняют принятые ранее меры. Среди них Москва и область. В столичном регионе выявлено более половины от общего числа зараженных коронавирусом в России.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Май 2020 в 12:43 PDT