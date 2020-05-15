От настойки прополиса до блокаторов: Чем спасаются от коронавируса российские чиновники

15.05.2020, 22:17, Разное

Журналисты составили перечень разных защитных средств от COVID-19, которые используются российскими чиновниками. Многие представители власти не обходятся одними лишь масками и перчатками.

Депутатом Заксобрания ЯНАО Еленой Лаптандер сообщено о самостоятельном пошиве масок для собственной семьи и коллег. В прошлом месяце ею передано 100 защитных средств местному клиническому медучреждению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз был запечатлен на снимках с блокатором вируса на одежде. Прибор, напоминающий бейджик, обеззараживает воздух за счет выделения диоксида серы. Песков рассказывал, что устройство он приобрел в обычной аптеке, решив на себе испытать его эффективность. Через некоторое время подобный прибор был замечен и у иных представителей власти. Депутат Ольга Епифанова поделилась, что для укрепления иммунитета пользуется настойкой прополиса, о действенности которой рассказал доктор Владимир Хорошев.

Член ЛДПР Андрей Свинцов признался, он использовал многие защитные средства. Политик полагает, необходимо комплексно подходить к проблеме для получения результата, поэтому, кроме масок, печаток и блокаторов, регулярно употребляет имбирь и витамины.