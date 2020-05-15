Contra Magazin уличил Меркель в лицемерных нападках на Россию

15.05.2020, 22:15, Новости дня

Жалобы канцлера Германии Ангелы Меркель на шпионаж со стороны РФ «звучат лицемерно», пишет Contra Magazin. Дело в том, что американские спецслужбы и так ведут за ней постоянную слежку. Да и возможностей для перехвата данных у США гораздо больше, чем у России, а также Китая. Но главу ФРГ это почему-то особенно не тревожит, отмечает издание.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что РФ причастна к кибератаке на бундестаг в 2015 году и тому якобы есть «веские доказательства», пишет Contra Magazin. По её словам, этот «возмутительный» инцидент мешает наладить с Москвой «доверительное сотрудничество»: «Меня это огорчает. Я каждый день стараюсь улучшить отношения с Россией».

К произошедшему она относится «очень серьёзно», ведь целью атаки стал не только её личный компьютер в офисе в бундестаге, но и машины других депутатов. «Дезориентация, искажение фактов» — всё это части «российской стратегии гибридной войны», сказала Меркель, пригрозив Москве возможными последствиями.

Но жалобы канцлера «звучат лицемерно», считает Contra Magazin. Ведь американские, а также, возможно, британские спецслужбы и так ведут за ней постоянную слежку. И по этому поводу она ничего не предпринимает. К тому же такая разведывательная деятельность — это абсолютно нормальная практика. Каждая страна пытается получить доступ к информации правительств других государств, объясняет издание.

При этом в деле шпионажа Россия, а также Китай «в подмётки не годятся» США и израильскому МОССАДу. У последних гораздо больше возможностей для перехвата данных. Особенно у американцев, если учесть тот факт, что их техника — компьютеры, смартфоны — используется по всему миру. Но Меркель это особенно не тревожит, отмечает издание.