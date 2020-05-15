“Должен выступить Зеленский”. Бутусов прокомментировал видео якобы с российскими снайперами на Донбассе

15.05.2020, 22:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский должен был публично выступить по поводу видео, на котором якобы сняты снайперы ФСБ на Донбассе. Об этом 15 мая в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Во время ток-шоу был показан ролик, который ранее разместило в YouTube Военное телевидение Украины. На видео, в частности, продемонстрированы российское вооружение и якобы российские военнослужащие. Информация, как указано, была перехвачена разведчиками Вооруженных сил Украины.

“Мне кажется, что это должны были бы показывать все, и с этим видео должен был бы выступить сам президент Украины Владимир Зеленский, Верховный главнокомандующий, который записывает прекрасные видеоролики, очень убедительные”, – сказал Бутусов.

Главред “Цензор.НЕТ” считает, что обращение президента продемонстрировало бы факт российской агрессии в Украине.

“Мне кажется, что он должен был продемонстрировать народу Украины прямой факт нарушения Минских соглашений российскими войсками, применение [российским президентом] Владимиром Путиным, несмотря на его слова о мире. российских спецназначенцев и применение российского оружия новейшего, которого, к сожалению, даже нет на вооружении украинской армии”, – объяснил журналист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина. Стороны, в частности, договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате “всех на всех”.

Несмотря на договоренности, боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ.