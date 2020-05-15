 

В Беларуси погибли журналисты, снимавшие для “Настоящего времени” фильм о стране

15.05.2020, 22:10, Новости дня

14 мая в Беларуси на дороге из Гомеля в Минск в ДТП погибли журналисты, снимавшие для телеканала “Настоящее время” документальный фильм “Неизвестная Беларусь”. Об этом 15 мая сообщил телеканал.

Жертвами аварии стали режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова находится в реанимации в критическом состоянии.

По данным “Настоящего времени”, в Гомеле журналисты снимали материал о волонтерах, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом.

Мать Земцовой Светлана рассказала “Радио Свобода”, что в день, когда случилось ДТП, у ее дочери был день рождения.

“Они выполнили важную миссию и сняли все это. Возвращались в хорошем настроении. В 18.10 я с ними разговаривала, а в 19.30 произошло столкновение. По встречной полосе шла машина в Гомель”, – сказала она.

По данным Следственного комитета Беларуси, в ДТП погибло три человека: два водителя и один пассажир. Еще двое пассажиров (по одному из каждой машины) попали в больницу.

“20-летний житель Гомеля управлял автомобилем Rover и двигался по автодороге Минск – Гомель… Вблизи деревни Энергия Пуховичского района водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением 33-летнего мужчины”, – рассказали в Следкоме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

17.04 / МИД сообщил об увеличении числа принимающих россиян из-за рубежа городов

22.04 / Эксперт: Самоизоляция выявила недостатки российских интернет-сервисов

02.05 / Футболист “Локомотива” Баринов продлил контракт с клубом

11.05 / Ouest-France – последний день карантина — страны Европы начинают снимать ограничения

14.05 / Московская биржа открылась снижением

11.05 / Вице-президент США ушел на самоизоляцию

30.04 / Придуман способ избежать бума «коронаразводов»

05.04 / Илларионов: Правда ли, что за провал нормандской встречи по указанию Путина Суркову отбили почку? Такие слухи были

06.04 / Коронавирус: четверть заболевших в мире приходится на США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска