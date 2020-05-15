В Беларуси погибли журналисты, снимавшие для “Настоящего времени” фильм о стране

15.05.2020, 22:10, Новости дня

14 мая в Беларуси на дороге из Гомеля в Минск в ДТП погибли журналисты, снимавшие для телеканала “Настоящее время” документальный фильм “Неизвестная Беларусь”. Об этом 15 мая сообщил телеканал.

Жертвами аварии стали режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова находится в реанимации в критическом состоянии.

По данным “Настоящего времени”, в Гомеле журналисты снимали материал о волонтерах, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом.

Мать Земцовой Светлана рассказала “Радио Свобода”, что в день, когда случилось ДТП, у ее дочери был день рождения.

“Они выполнили важную миссию и сняли все это. Возвращались в хорошем настроении. В 18.10 я с ними разговаривала, а в 19.30 произошло столкновение. По встречной полосе шла машина в Гомель”, – сказала она.

По данным Следственного комитета Беларуси, в ДТП погибло три человека: два водителя и один пассажир. Еще двое пассажиров (по одному из каждой машины) попали в больницу.

“20-летний житель Гомеля управлял автомобилем Rover и двигался по автодороге Минск – Гомель… Вблизи деревни Энергия Пуховичского района водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением 33-летнего мужчины”, – рассказали в Следкоме.