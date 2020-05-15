Уволена половина руководителей украинской таможенной службы – Минфин

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15.05.2020, 22:10, Новости дня

По итогам заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины 15 мая была уволена половина руководителей украинских таможен. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, от выполнения обязанностей освобождены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен. Руководителю Одесской таможни вручили предупреждение о предстоящем увольнении.

Министр финансов Сергей Марченко, участвовавший в коллегии, заявил, что увольнения вызваны неэффективной работой глав таможен.

“Я получаю информацию и из Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. Я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза”, – заявил Марченко.

Он пообещал увольнять руководителей, “пока таможня не заработает должным образом”.

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Posted by Міністерство фінансів України on Reede, 15. mai 2020

В начале марта недовольство работой таможни из-за контрабанды высказывал президент Украины Владимир Зеленский. “Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну”, – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта руководитель Гостаможенной службы Максим Нефьодов был уволен с должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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