Экономика: «Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

15.05.2020, 22:08, Новости дня

У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас.

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2, оператора проекта Северный поток-2, о выводе газопровода из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Это означает, что Газпром сможет использовать только половину мощности «Северного потока-2» для прокачки газа, а вторая часть трубы будет просто простаивать. Это ухудшает экономику проекта, и как минимум вдвое удлиняет срок окупаемости. Газопровод станет более дорогим, и в конечном итоге это удорожание придется оплачивать европейским потребителям газа, сообщил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Меня, как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта как «Северный поток – 2» в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию», – сообщил он. Столь быстрые изменения могут «обесценить вложенные инвестиции» и «повлечь за собой требования о возмещении ущерба». «Я надеюсь, что Nord Stream 2 привлечет правовые средства против этого решения и желаю компании успехов в юридическом противостоянии», – добавил немецкий эксперт.

Эту газовую директиву ЕС принял еще в прошлом году, поправки вступили в силу 23 мая 2019 года. Суть в том, что Брюссель признал действие Третьего энергопакета ЕС на часть газопровода, которая проходит по дну моря в территориальных водах Германии (12 миль от немецкого берега). По нормам Третьего энергопакета ЕС, Газпром не может одновременно владеть трубой, управлять трубой и прокачивать по ней свой газ. Раньше это европейское законодательство распространялось только на сухопутные трубы, идущие по европейской территории (например, Opal). Газпром учел это при строительстве «Северного потока-2», поэтому трубы на суше не строил, ими занимались европейцы. Однако ЕК нашла лазейку «прижать» российский проект и задним числом распространила нормы Третьего энергопакета ЕС на морскую часть трубы в территориальных водах Германии.

Германия, заинтересованная в «Северном потоке-2», пыталась помочь Газпрому. Во-первых, в этом проект есть инвестиции немецких компаний, во-вторых, этот маршрут поставки газа усиливает энергетические позиции Германии в Европе. Отказаться от принятия поправок, принятых наднациональным органом, немцы не могли, но ранее национальное энергетическое законодательство Германии очень гибко имплементировало поправки к газовой директиве ЕС в свое законодательство. Бундестаг сделал оговорку, что если газопровод построен до 24 мая 2020 год, то он автоматически освобождается из-под действия новых правил.

На тот момент достроить «Северный поток-2» к этой дате представлялось легкой задачей. Никаких санкций США не было, два трубоукладчика швейцарской Allseas спокойно укладывали трубы, и должны закончить уже в январе 2020 года. До мая провести все необходимые пусковые работы успевали. Но санкции США в декабре прошлого года все изменили. Швейцарцы сбежали, не доделав работу, теперь РФ готовится к возобновлению строительства трубы собственными силами.

Благодаря решению Германии создавалось впечатление, что Берлин не поддастся шантажу США и поддержит «Северный поток-2». Почему же теперь немцы наносят такой удар в поддых?

«Германии выгоден «Северный поток-2», и немецкий регулятор сделал довольно много для проекта. Германия дала Газпрому отсрочку до мая 2020 года, но она не всесильна. Предоставить еще одну отсрочку немцы не смогли. Иначе их обвинили бы в коррупции, или в симпатиях к русским. На них вылился бы ушат критики в рамках общей антироссийской риторики, что российской газ и Газпром – это плохо, что РФ – это враг и т.д.», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако это не означает, что Германия в итоге не согласится на исключение «Северного потока-2» из-под действие норм третьего энергопакета, считает эксперт. Во-первых, Nord Stream 2 подаст апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, потом в Европейский суд. Шансы выиграть имеются.

Во-вторых, столь жесткое решение со стороны немецкого регулятора может сыграть на руку Газпрому. Возможно, оно призвано не привлекать внимание Брюсселя и Вашингтона, которому только дай повод ввести новые санкции, к «Севереному потоку-2», допускает Юшков.

Пока недруги уверены, что «Северный поток-2» обречен работать вполовину силы, Газпром сможет спокойно достроить и ввести в эксплуатацию трубу.

Параллельно Газпром будет вести борьбу в суде, доказывая право морской трубы на исключение из Третьего энергопакета ЕС. Позиции Газпрома в суде сильные.

«Во-первых, распространение Третьего энергопакета на морские газопроводы – это, по сути, санкции исключительно против «Северного потока-2». Потому ни к одному другому газопроводу эти новые поправки не применяются», – говорит Юшков.

Во-вторых, Газпром будет доказывать, что применять антимонопольное законодательство, то есть Третий энергопакет ЕС, здесь бессмысленно. По нормам самого ЕС, европейцы должны выдать Газпрому исключение из-под норм Третьего энергопакета потому, что конкуренции в море физически быть не может. Откуда в море в 12 милях от берега Германии возьмется другой газ? Никакого другого газопровода, кроме основной нитки «Северного потока-2» туда не приходит, никаких СПГ-терминалов ни в море, ни на берегу там нет», – говорит нефтегазовый эксперт.

В этом плане показательна история с сухопутным газопроводом Opal, который является продолжением морской части «Северного потока-2» на европейской сухопутной территории. Сначала Газпром разрешили использовать только половину мощности Opal из-за норм Третьего энергопакета ЕС, что сказалось на загрузке первого «Северного потока». «Тогда Газпром в суде также доказывал, что в этой точке суши нет другого поставщика газа, и его аргументы приняли», – напоминает Юшков. Решение было найдено: половину мощности газопровода стали разыгрывать на аукционах. Других желающих поставлять газ кроме Газпрома не нашлось. Поэтому фактически Газпром смог использовать мощности Opal и «Северного потока-1» на полную мощность. Другое дело, что в прошлом году Польша оспорила это решение, и пока идут новые разбирательства, ситуация вернулась на исходные позиции. Газопровод Opal снова может работать только вполовину мощности.

Пока, правда, это никак не сказывается на объемам прокачки топлива по первому «Северному потоку». Но лишь потому, что на берегу появился второй газопровод Egual, который сейчас тоже принимает российский газ из первого «Северного потока», хотя изначально был построен под нужды второго «Северного потока». Когда второй поток будет построен, такая схема будет невозможна.

Впрочем,

даже если Газпрому не удастся в европейском суде добиться справедливости для строящегося газопровода, то это не означает «конец» российского проекта.

«Газпром в целом все равно может избежать неприятных последствий, придумав, как подстроиться под новые требования. Варианты имеются», – говорит эксперт ФНЭБ.

По европейским нормам, Газпрому надо передать морской участок газопровода в территориальных водах Германии в управление независимому оператору. «Этот оператор будет управлять этой частью газопровода, но он не обязательно должен владеть куском трубы. Газпром может оставаться собственником», – рассуждает Игорь Юшков.

Также по европейским нормам в этой части трубопровода кроме российского газа должен быть иной газ. Физически посреди моря ему там неоткуда взяться. Однако формально это можно изменить. «Например, можно перенести точку сдачи-приемки газпромовского газа покупателям из Австрии либо в Усть-Лугу, где газ входит в морскую трубу, либо на дне моря в 12 милях от берега Германии. То есть Газпром вынужден будет продавать 27,5 млрд кубометров (половина от общей мощности в 55 млрд кубов) на входе трубы на территорию Европейского Союза. Таким образом удастся избежать ограничений», – озвучивает один из вариантов Юшков.

Это потребует изменения действующих долгосрочных контрактов Газпрома с европейскими покупателями, потому что там везде прописана одна точка сдачи-приемки газа – австрийский хаб Баумгартен.

Еще один вариант – РФ либерализует рынок экспорта трубопроводного газа, и разрешает его экспортировать тому же «Новатэку» и другим игрокам. Сейчас продавать за границу газ по трубам может только Газпром. Такова принципиальная позиция РФ. Это помогает не только контролировать экспортные доходы от газа, но и обеспечивать низкие цены на газ для населения внутри России. При более свободном рынке удерживать такой баланс сложней: при рыночном подходе поставлять газ на экспорт по более высокой цене намного выгоднее, и перекос неизбежен.

Эти варианты непростые, требуют серьезных трансформаций, но не невозможные. Другое дело, что здесь появляется риск введения новых санкций со стороны США в отношении уже покупателей российского газа, то есть европейцев. Ранее США грозили таким образом наказать покупателей российского газа, который идет по «Северного потоку-2».

Сейчас реализовать эти угрозы невозможно, потому что весь российский газ приходит в австрийский газовый хаб Баумгартен разными маршрутам – через Польшу, через Украину, по «Северному потоку-1» и скоро будет идти по второму потоку. В хабе газ перемешивается, и доказать, кто купил именно газ из «Северного потока-2», сложно.

Но если перенести точку сдачи-приемки российского непосредственно в трубу, то тогда не составит труда определить, кто и сколько получил российского газа именно по «Северному потоку-2», говорит Юшков. Поэтому в интересах всех европейских покупателей газа не доводить ситуацию до такого.

«Ситуация неприятная, создает дополнительные сложности, но не катастрофичная. Возможности для полной загрузки газопровода имеются», – резюмирует Игорь Юшков.

Ранее в истории Opal и «Северным потоком-1» нашли выход из ситуацию в виде проведения аукционов на половину мощности сухопутной трубы. В новой ситуации возможно смогут задействовать частично продажу мощностей «Северного потока-2» через электронную торговую площадку, допускает Юшков. Газпром в последние годы активно тестирует эту площадку.

Газпром будет достраивать трубу в любом случае, параллельно ведя борьбу за формат работы.

«Это уже принципиальный момент для России. Пятьдесят лет назад, когда обсуждались первые поставки российского газа в Европу, была похожая ситуация. Американцы тогда тоже давили и требовали от европейцев не покупать российский газ, а покупать американский уголь. В ход шли санкции и запреты на поставку оборудования.

Однако есть знаменитая фотография трубы с подписью «Ваши санкции – труба, г-н Рейган». РФ намерена повторить подвиг», – считает Игорь Юшков. К слову тогда американцы пытались помешать СССР построить всем известный сейчас газопровод через Украину в Европу.

Работы над «Северным потоком-2» уже скоро обещают продолжиться. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как ожидается, закончит стройку, находится на подходе к порту Мукран на острове Рюген в Германии. Здесь располагается логистический терминал «Северного потока-2». В этом порту, по данным на 10 мая, находилась также российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также может быть задействована в достройке трубы.

Наконец, спутниковые снимки порта Мукран от Planet Labs показывают, что к причалу порта транспортируются трубы большого диаметра, которые нужны для достройки «Северного потока-2». Эти трубы хранятся на временных площадках в 2-3 км от причала, куда они доставляются железной дорогой. Все это может указывать на скоро возобновление строительства «Северного потока-2».

В конце концов, появление «Северного потока-2» приведет к тому, что у Газпрома появится выбор маршрута для поставки газа в Европу. «Стратегия Газпрома в том, чтобы заставить разные маршруты конкурировать между собой. Конечно, такие транзитеры как Украина и Польша не рады тому, что у РФ появляется возможность выбора», – говорит собеседник. Причем, если с Украиной Газпром подписал транзитный контракт на пять лет, и украинцы могут расслабиться. То вот с Польшей транзитный контракт закончен, и продлевать его вряд ли будут. Теперь прокачка газа через польскую территорию идет в рамках аукционов.

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