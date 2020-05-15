Психолог рассказал как без вреда для психики выходить из самоизоляции

15.05.2020, 22:08, Новости дня

Выходя из режима самоизоляции, не следует взваливать на себя полную рабочую нагрузку, чтобы организм успел адаптироваться, рассказал газете ВЗГЛЯД временно исполняющий обязанности директора врио директора «Психологического института Российской академии образования», кандидат психологических наук, доцент НИУ ВШЭ Павел Сергоманов.

С 12 мая в РФ начался постепенный выход из самоизоляции. При этом многие специалисты предупреждают, что резкая смена режимов грозит людям проблемами с психикой.

«Очень важно входить в рабочий ритм постепенно: первые пару дней – треть нагрузки, вторые пару дней – две трети, потом можно выходить на полный день. Это важно для хорошей адаптации, потому что люди попадут в новые условия (карантин продолжается) и очень важно освоиться. При полной нагрузке или торопливости люди совершат очень много ошибок, не успеют адаптироваться», – говорит Сергоманов.

Во-первых, навыки безопасного поведения, как и всякие новые привычки, вырабатываются не сразу – для этого понадобится несколько десятков дней, предупреждает психолог. Во-вторых, кроме этого, работодателям и всем работникам важно понимать, что люди, вынужденно осваивая новые навыки, новое поведение, часто бывают раздражены, подавлены. Важно создавать добрую, поддерживающую атмосферу, стимулировать взаимопомощь, внимательность к другим, помогать адаптироваться в новой «коронавирусной реальности».

Эксперт также объясняет, что желание людей резко выйти из изоляции, это эффект запруды, блокады (фрустрации) потребностей. Изоляция была не инициативная, от чего, вероятно, данный эффект попросту усилился.

«Люди часто выбирают между страхом голода (потери работы и средств к существованию) и страхом заразиться. Страх остаться без средств, во-первых, для многих более реален, а, во-вторых, он точно наступит, если сидеть дома. Риск заразиться отсрочен, к тому же его можно контролировать, нося маски, перчатки, пользуясь санитайзерами, соблюдая дистанцию и так далее», – подытожил Сергоманов.

Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу отметила, что выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, так как он не пройдет бесследно.

В Мосгордуме сообщили, что ситуация с коронавирусом нового типа в столице соответствует всем критериям для первого этапа снятия установленных ограничений, но пропускной режим все же сохранится до 31 мая.