 

В Палате представителей обсуждают новый пакет помощи американской экономике

15.05.2020, 22:06, Новости дня

На голосование в Палате представителей, контролируемой демократами, вынесен еще один крупный законопроект о спасении американской экономики, предусматривающий выделение почти 1 триллиона долларов властям штатов и муниципалитетам, денежные выплаты в размере 1200 долларов для физических лиц и продление выплаты дополнительного федерального пособия по безработице до января следующего года.

Первые четыре пакета помощи экономике были поддержаны обеими партиями и приняты единогласно, однако пятый по счету законопроект – объемом более 3 триллионов долларов – превышает по объему финансирования все вместе взятые предыдущие меры поддерживают в основном демократы.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представила 1815-страничный документ, в котором отражены приоритеты демократов, включая финансирование аренды и коммунальных платежей для людей, оставшихся без средств к существованию, оплату за работу в опасных условиях для работников служб жизнеобеспечения и выдачу грантов тысячам муниципалитетов, столкнувшихся с падением доходов.

Голосование состоится в пятницу, и, как ожидается, законопроект будет поддержан почти всеми демократами и по крайней мере одним республиканцем в Палате представителей.

Впрочем, дальнейшая судьба законопроекта – под сомнением: в Белом доме уже пообещали наложить на него вето, а лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назвал инициативу демократов «абсолютно несерьезной».

Федеральный бюджет еще до начала пандемии составлял 4,6 триллиона долларов, а экстренные меры помощи увеличили его еще почти на 3 триллиона, не остановив при этом падения экономики. В связи с этим республиканцы без энтузиазма отнеслись к перспективе расширения масштабов помощи. Опросы показывают, что республиканские избиратели считают, что правительство в целом делает достаточно для борьбы с кризисом.

Республиканцы призывают сделать паузу, прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о новом пакете экономических мер. Впрочем, часть консерваторов поддерживают предлагаемые демократами спасение Почтовой службы от возможного банкротства и оказание помощи нуждающимся в денежных вливаниях штатам и городам.

Кроме того, становится ясно, что пятый пакет экономической помощи, в случае его принятия, вероятно, станет последним.

При составлении законопроекта демократы проигнорировали требование Трампа о снижении налога на фонд социального страхования, а также не пополнили Программу защиты заработной платы, которую поддерживают республиканцы.

Выступая на пресс-конференции, Нэнси Пелоси обрушилась с критикой на республиканцев, которые сказали о желании временно воздержаться от увеличения расходов на помощь. «Меня поражает… терпимость, которую некоторые проявляют в отношении чужих страданий», – сказала спикер.

По мнению Пелоси, обе партии и Белый дом понимают «трудности, с которыми столкнулись американцы». Спикер признала, что законопроект является исключительно однопартийным предложением, и выразила надежду, что в ходе возможных переговоров с министром финансов Стивеном Мнучиным обеим сторонам удастся прийти к общему знаменателю.



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