Власти США профинансируют разработку перспективных вакцин против COVID-19

15.05.2020, 22:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что власти США профинансируют разработку всех перспективных вакцин против коронавируса. Глава государства сказал об этом, выступая на мероприятии, проводившемся в Розовом саду Белого дома.

По словам Трампа, список наиболее перспективных кандидатов на разработку вакцины был сокращен до 14, и, возможно, подвергнется дальнейшим сокращениям.

Президент выразил надежду на то, что работа над вакциной завершится к концу этого года, и пообещал, что его администрация мобилизует все имеющиеся возможности для оперативного вакцинирования американцев.

Монсеф Слауи, бывший глава компании GlaxoSmithKline, которому президент поручил возглавить работу по созданию вакцины и проведению вакцинации, выразил оптимизм в том, что прогресс будет достигнут до конца года.

«Я недавно видел предварительные данные клинического испытания вакцины против коронавируса. Эти данные дали мне еще большую уверенность в том, что мы сможем произвести несколько сотен миллионов доз вакцины к концу 2020 года», – сказал он.

Слауи не привел названия вакцины, однако известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) недавно одобрило проведение клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Moderna Therapeutics с помощью Национального института здравоохранения.

Президент подчеркнул, что США координируют разработку вакцины с другими государствами.

«Мы очень тесно сотрудничаем как со странами, которые являются [нашими] союзниками, так и со странами, которые, честно говоря, союзниками не являются. Мы не эгоисты. Кто бы это ни получил, мы думаем, что это здорово. Мы будем работать с ними. Они будут работать с нами. Точно так же, если мы это получим, мы будем с ними работать», – заверил президент.