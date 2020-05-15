 

«Настоящая сердцеедка»: Школьный друг Меган Маркл вспомнил, какой герцогиня была в юные годы

15.05.2020, 21:53, Разное

Друг Меган Маркл из школы Нема Ванд рассказал, какой герцогиня была во времена своей юности. Одноклассник супруги принца Гарри подчеркнул ее невероятную доброту.
Нема Ванд рассказал, что во время учебы в средней школе Лос-Анджелеса Меган Маркл была завоевателем мужских сердец благодаря своей искренности и доброте. Школьный друг назвал ее «потрясающей и настоящей женщиной среди девушек». За милую внешность и черты характера все в школе любили Маркл. Нема Ванд вспомнил, что и сам влюбился в будущую герцогиню, и она знала о его чувствах. Подойдя однажды на вечеринке, Маркл заговорила с ним на его родном языке фарси, специально для него выученном.

Нема Ванд также подчеркнул, что герцогиня Сассекская в молодые годы разбила сердце их общему другу Габи, когда приняла решение расстаться с ним, хотя они долго пребывали в романтических отношениях. Это произошло после того, как актриса получила роль в «Форс-мажорах».



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