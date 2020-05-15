Путин дал поручение о списании налогов для малого бизнеса и НКО

15.05.2020, 21:53, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин поручил к 1 июню списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО, пострадавших в результате ситуации с коронавирусом, сообщил Кремль.

Президент утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 11 мая совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, сообщается на сайте Кремля.

В частности, кабмину поручено обеспечить «списание подлежащих начислению за второй квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».

Списание коснется индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в отраслях, сильнее всего пострадавших от ситуации с коронавирусом, а также социально ориентированных НКО. Индивидуальным предпринимателям предоставят право «на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» за 2020 год «на величину одного» МРОТ.

Физическим лицам должны предоставить деньги на выплату налога на профессиональный доход в размере одного МРОТ.

Также налогоплательщикам вернут «сумму указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года».

Пострадавший от ситуации с коронавирусом бизнес и НКО могут получить «кредиты на поддержку занятости» под 2% годовых.

Правительству поручено обеспечить «85% суммы обязательств по кредитам государственными гарантиями» и «возможность полного списания основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 90% от численности работников на 1 июня». При сохранении не менее 80% работников – списание 50% основного долга по кредиту и начисленных процентов. Также предусмотрено выделение средств на «субсидирование процентной ставки по кредитам» и «компенсацию кредитным организациям сумм списанной задолженности». Кабмин при этом должен обеспечить «контроль за использованием заемщиками кредита».

Напомним, Путин также поручил главам регионов провести выплаты федеральной доплаты к заработной плате медикам, которые работают с коронавирусными больным