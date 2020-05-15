Число случаев коронавируса в мире превысило 4,5 млн

15.05.2020, 21:48, Новости дня

Количество выявленных случаев нового коронавируса в мире превысило 4,5 млн информирует университет Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику.

По данным на 20.53 мск, общее число случаев в мире составляет 4 млн 500 тыс. 476. Число летальных исходов составило 304 тыс. 631. От коронавируса выздоровели более 1,6 млн человек, передает РИА «Новости».

В РФ за минувшие сутки подтвердили 10 тыс. 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.