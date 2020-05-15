Врачи в Северной Осетии и Дагестане получили допвыплаты

15.05.2020, 21:48, Новости дня

Всем медицинским работникам в Северной Осетии и Дагестане, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, в том числе водителям скорой помощи, перечислены стимулирующие выплаты.

«Положенные стимулирующие выплаты перечислены всем медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», – передает ТАСС сообщение минздрава Северной Осетии. Уточняется, что выплаты перечислены и водителям станции скорой помощи.

Кроме того, стимулирующие выплаты получили все борющиеся с коронавирусом медики в Дагестане. «Минздрав региона деньги уже отправил, перечислил. Ждем от казначейства подтверждения поступления денег на счета людей. Это те выплаты стимулирующего характера врачам, медперсоналу, которые работают с зараженными коронавирусом», – сказали в региональном оперштабе.

Напомним, правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с выявленной новой коронавирусной инфекцией.

На этой неделе президент Владимир Путин жестко раскритиковал глав регионов за «бюрократическую канитель», созданную вокруг выплат.

Кроме того, глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но необходимо следить за выплатами каждому медработнику.